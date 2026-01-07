به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد مقدسی گفت: با شکایت مسئول یک کارگاه ساختمانی مبنی بر سرقت ابزارآلات ساختمانی ماموران کلانتری ۱۲۹ جامی برای پیگیری این مورد وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران پلیس پس از مشاهده تصاویر دوربین‌های مداربسته متوجه حضور سارق در همسایگی این کارگاه ساختمانی شدند و با شناسایی این سارق، در یک عملیات غافلگیرانه او را زمینگیر و دستگیر کردند.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: پس از انتقال به کلانتری متهم به جرم خود اعتراف کرده و با پس دادن ابزارآلات مسروقه و تشکیل پرونده، متهم به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ مقدسی به شهروندان توصیه کرد: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک حتما به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.