فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف ۱۵ تن روغن خوراکی احتکارشده در سه انبار غیرمجاز در شهرستان ورامین خبر داد و گفت: در این عملیات یک نفر محتکر دستگیر و انبارها با دستور قضایی پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار دلاور القاصیمهر، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۳ انبار احتکار روغن خوراکی در ورامین خبر داد.
وی افزود: با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس و با همکاری کارشناسان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی، ۱۵ تن روغن خوراکی از این انبارها کشف شد.
القاصیمهر با بیان اینکه یک نفر محتکر در این رابطه دستگیر و پرونده او برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شد، تصریح کرد: سه انبار احتکار روغن نیز با دستور قضائی پلمب شد.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان تأکید کرد: پلیس شرق استان تهران برخورد قاطع با مخلان اقتصادی و محتکران کالاهای اساسی را بهصورت ویژه در دستور کار دارد.