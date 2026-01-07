سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با محکوم کردن ورود غیرقانونی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به منطقه سومالی لند، اقدام‌های این رژیم برای تجزیه سومالی را بدعتی خطرناک در روابط بین‌الملل و ضربه‌ای مهلک به بنیان‌های حقوقی و هنجاری ملل متحد توصیف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی سومالی دانست و آن را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تاکید جامعه بین‌المللی بر احترام به یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت ملی سومالی به عنوان کشور مستقل عضو سازمان ملل بر ضرورت همکاری جامعه جهانی و کشور‌های اسلامی و آفریقایی برای جلوگیری از تضعیف حاکمیت ملی این کشور تاکید کرد.