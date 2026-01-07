پخش زنده
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با محکوم کردن ورود غیرقانونی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به منطقه سومالی لند، اقدامهای این رژیم برای تجزیه سومالی را بدعتی خطرناک در روابط بینالملل و ضربهای مهلک به بنیانهای حقوقی و هنجاری ملل متحد توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی سومالی دانست و آن را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تاکید جامعه بینالمللی بر احترام به یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت ملی سومالی به عنوان کشور مستقل عضو سازمان ملل بر ضرورت همکاری جامعه جهانی و کشورهای اسلامی و آفریقایی برای جلوگیری از تضعیف حاکمیت ملی این کشور تاکید کرد.