دی‌ماه ۱۳۱۴، همزمان با اجرای قانون کشف حجاب، سیاستی در کشور به اجرا درآمد که فراتر از تغییر پوشش زنان بود و باورها، فرهنگ و اعتقادات دینی جامعه را هدف قرار داد.

سالروز کشف حجاب؛ روایت اجبار، مقاومت و شکست یک سیاست

سالروز کشف حجاب؛ روایت اجبار، مقاومت و شکست یک سیاست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اجرای این طرح با اجبار، خشونت و تحقیر همراه بود و در بسیاری از شهرها، زنان برای حفظ باور‌های خود ناچار به خانه‌نشینی شدند و اقشار مذهبی و روحانیون نیز در برابر این اقدام موضع گرفتند.

اسناد تاریخی نشان می‌دهد با وجود فشار‌های گسترده، مقاومت اجتماعی در برابر کشف حجاب ادامه یافت و این سیاست هرگز نتوانست در جامعه نهادینه شود، سرانجام قانون کشف حجاب در سال ۱۳۲۰، تنها شش سال پس از اجرا، عملاً لغو شد.

سالروز کشف حجاب، یادآور دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران است که نشان داد تحمیل سبک زندگی، نه آزادی می‌آورد و نه می‌تواند هویت و باور مردم را از میان ببرد.