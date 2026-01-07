به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با تلاش یک شرکت دانش بنیان در ارومیه نسل جدید پرداخت الکترونیک و توسعه سامانه برخط هوشمند ناوگان شهری تولید شد.

اکبر غنی زاده مدیرعامل شرکت دانش بنیان گفت: این سیستم جامع با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا، هم پرداخت آسان را محقق کرده و هم مدیریت ناوگان عمومی شهری را به سطحی کاملا هوشمند ارتقاء داده است.

وی افزود: این دستگاه هوشمند به صورت پایلوت در مسیر‌های مختلف شهری در ارومیه روی ناوگان مسافربری آزمایش شده و نتیجه رضایت بخش حاصل شده است.

غنی زاده گفت: پرداخت سریع و چند منظوره، شفافیت کامل در محاسبات هزینه سفر و امکان استفاده از کیف پول دیجیتال از جمله مزایای این دستگاه است.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان تصریح کرد: این سامانه هوشمند زیرساختی جامع برای مدیریت هوشمند شهری فراهم آورده است.

شعله اعلایی، مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه هم گفت: مجموعه دانشگاه هم با هدف تبدیل ایده‌های نو و خلاق به کسب و کار‌های موفق، حمایت همه جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان را انجام می‌دهد.