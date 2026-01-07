به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار گفت: با شکایت برخی از شهروندان مبنی بر وقوع چندین فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو تیم عملیات کلانتری ۱۳۹ مرزداران برای دستگیری سارقان این سرقت‌ها دست به کار شدند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران پلیس با رصد دوربین‌های مدار بسته موفق به شناسایی هویت این سارقان زن و مرد شدند و بعد از اخذ مجوز از مراجع قضایی هر ۲ سارق طی یک عملیات غافلگیرکننده در مخفیگاهشان زمینگیر و دستگیر کردند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: در بازجویی‌های به عمل آمده سارقان به ۱۴ فقره سرقت مشابه اعتراف کرده و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد؛ شهروندان با رعایت هشدار‌های پلیسی و ایمن کردن خودرو‌های خود و عدم پارک خودرو در محل‌های تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقت‌ها جلوگیری کنند.