فرماندار اهواز زمان آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات اولین میاندورهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری حوزه انتخابیه خوزستان را روز ۱۹ دی ماه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بویری چهارشنبه در نشست معتمدین و هیات نظارت به منظور انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیات اجرایی انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در اهواز مرکز حوزه انتخابیه خوزستان در محل فرمانداری گفت: ثبت نام داوطلبان انتخابات اولین میاندورهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری حوزه انتخابیه خوزستان از جمعه ۱۹ دی ماه آغاز میشود و تا پنجشنبه ۲۵ دیماه جاری به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: معتمدین اصلی و علی البدل هیات اجرایی پس از رای گیری با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب شدند.
بویری ادامه داد: پس از رای گیری و شمارش آرا، ۸ نفر معتمدین اصلی هیات اجرایی انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در شهرستان اهواز مرکز حوزه انتخابیه استان خوزستان انتخاب شدند.
فرماندار اهواز افزود: پس از درگذشت فقیه عالی قدر آیت الله سید علی شفیعی نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تصمیم وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در استان خوزستان تصویب و ابلاغ شد.
بویری بیان داشت: تلاش همه عوامل انتخابات بر این است تا انتخابات با امنیت، سلامت کامل و مشارکت بالا و همکاری و نظارت عالیه شورای نگهبان برگزار شود تا هیچ شایبهای ایجاد نشود.
انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در حوزههای انتخابیه خوزستان جمعه یازده اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.