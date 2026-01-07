به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته هشتم لیگ برتر بدمینتون بانوان؛ تیم نفت تهرانسر میزبان تیم کاژه تهران بود. این بازی با نتیجه ۴ به یک به سود تیم کاژه تهران به پایان رسید. تیم محلات این هفته به قرعه استراحت خورد. در دیگر رقابت هفته هشتم، تیم درخشان زنجان توانست با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل تیم فخار مشهد به پیروزی برسد و امتیاز کامل این دیدار را کسب کند.

لیگ برتر بدمینتون بانوان جام خلیج فارس با حضور ۵ تیم برتر کشور و با هدف ارتقای سطح فنی ورزشکاران و توسعه بدمینتون بانوان، طبق برنامه در حال پیگیری است.

هفته نهم لیگ برتر بدمینتون ۲۷ بهمن در دو شهر تهران و مشهد برگزار خواهد شد.