دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی دوره ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، بارمبندی دروس دوره اول متوسطه و ارزشیابی دروس دوره ابتدایی سال تحصیلی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بازنگری و منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دفتر برنامهریزی و تالیف کتابهای درسی دوره ابتدایی و متوسطه سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، با هدف تبیین استانداردها و شیوههای ارزشیابی، تسهیل برنامهریزی درسی و پشتیبانی از طراحی آزمونهای نهایی منطبق بر اهداف آموزشی و یادگیری، «راهنمای عمل ارزشیابی دوره دوم متوسطه»، «بارمبندی دروس دوره اول متوسطه» و «ارزشیابی دروس دوره ابتدایی» سال تحصیلی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بازنگری و منتشر کرد.
این بازنگری با هدف تبیین استانداردها و شیوههای ارزشیابی، تسهیل برنامهریزی درسی، پشتیبانی از طراحی آزمونهای نهایی منطبق با اهداف آموزشی و یادگیری و همچنین ایجاد وحدت رویه در فرآیند سنجش انجام شده و برای بهرهبرداری دانشآموزان، دبیران، مدیران و طراحان آزمونهای نهایی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در دسترس قرار گرفته است.
همچنین بارمبندی، کارنامه و جدول اهداف و نشانههای تحقق دروس پایه ششم ابتدایی و بارمبندی دروس دوره اول متوسطه برای آزمونهای خرداد و شهریور ۱۴۰۵ بهروزرسانی شده و بهمنظور استفاده دانشآموزان و همکاران آموزشی بهصورت فایل پیوست قابل دسترسی است.
گفتنی است مخاطبان گرامی علاوه بر فایلهای پیوست، میتوانند با مراجعه به پرتال رسمی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی به نشانی www.oerp.ir و ورود به بخش «برنامه درسی» و سپس «راهنمای عمل ارزشیابی»، به فایلهای موردنظر دسترسی پیدا کنند.