به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ دبیر ستاد انتخابات استان از آغاز نام نویسی داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های گیلان همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: بر اساس ابلاغیه شماره ۱۹۶۳۹۶ مورخ ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، فرآیند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌های استان گیلان همزمان با سراسر کشور از روز یکشنبه ۲۱ دی انجام می‌شود.

محمدرضا محسنی افزود: داوطلبان می‌توانند از روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه تا ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ به مدت ۷ روز و در بازه زمانی ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر، با مراجعه به پنجره واحد خدمات وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir و از طریق لینک «ثبت داوطلبی در انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر»، نسبت به تکمیل اطلاعات، بارگذاری مدارک مورد نیاز و اعلام ثبت‌نام خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام، برای داوطلبان شناسه موقت ثبت‌نام صادر خواهد شد.