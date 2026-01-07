به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در دیدارچهره به چهره مردم با مسئولین در قالب طرح محله محور مسایل و مشکلات مردم محله عمران شهر پلدشت بررسی شد.

در اجرای طرح محله محور. مسئولین شهرستان پلدشت با حضور در محله عمران و در مسجد امام زمان (عج) در دیداری چهره به چهره با مردم مسایل و مشکلات آن محله را بررسی کردند.

در این دیدار مردم موضوعات خود را در محور‌های کشاورزی- آب شرب- مالیات‌های کارت‌های مرزنشینی و خارج از محدوده بودن بخشی از واحد‌های مسکونی مطرح کردند که فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه و مسئولان دستگاه‌های اجرایی قول مساعد و پیگیری و رفع مشکلات را صادر کردند.

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت در این دیدار بر تداوم تشکیل چنین نشست‌هایی در سطح محلات مختلف شهرستان تاکید کرد و آن را راهکاری موثر برای شفافیت، افزایش سرعت در رسیدگی و اولویت بندی تیاز‌های واقعی مردم عنوان کرد.