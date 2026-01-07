به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطان‌کاظمی روز چهارشنبه در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی و به منظور کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز عرضه کالا‌های اساسی و مجتمع بنکداران اهواز بازدید و اظهار کرد: بازار و تولیدکنندگان باید تولیدات خود را با نرخ واقعی عرضه کنند و یارانه‌ها به‌صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

وی افزود: این سازمان در حمایت از تامین پایدار اقلام اساسی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

سلطان کاظمی حفظ آرامش بازار، تامین به‌موقع کالا‌های اساسی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را از اولویت‌های سازمان عنوان کرد و بیان داشت: نظارت‌های میدانی به‌صورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف در حوزه تنظیم بازار، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر تداوم نظارت‌های میدانی، تشدید پایش قیمت‌ها و تضمین عرضه پایدار کالا‌های اساسی در سطح شهر اهواز تاکید شد.

براساس این گزارش این بازدید با هدف پایش میدانی وضعیت عرضه، توزیع، ذخیره‌سازی و قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی، بررسی میزان رعایت نرخ‌های مصوب و ارزیابی وضعیت بازار انجام شد.

در حاشیه بازدید نشست مشترکی با اعضای هیات‌مدیره مجتمع بنکداران اهواز برگزار شد و مسائل و مشکلات مربوط به تامین کالا‌ها مطرح شد و راهکار‌های پیشنهادی ارایه شد.