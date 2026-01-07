پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس از آزادی سه نوجوانی که در اغتشاشات اخیر شرکت داشتند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس گفت: با دستور مستقیم سردار فرمانده انتظامی استان و با هدف حمایت از آینده سازان کشور، ۳ نوجوان پسر که به دلیل هیجانات مقطعی در تجمعات اخیر شرکت کرده بودند، با رافت و گذشت پلیس آزاد شدند و به خانواده بازگشتند.
سرهنگ حمید افرامن گفت: بسیاری از ماموریتهای فراجا بر پایه آموزش، ارشاد و پیشگیری است و در برخورد با نوجوانان و جوانان باید نگاه تربیتی و آیندهنگر داشت.
او افزود: از همینرو و در چارچوب قانون و با هماهنگی مرجع قضایی تصمیم گرفته شد این نوجوانان بدون تشکیل پرونده قضایی آزاد شوند تا آینده آنان دچار آسیب نشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس با بیان نقش خانوادهها در هدایت فرزندان گفت: از والدین انتظار میرود با نظارت بر رفتار فرزندان، همراهی و گفتوگو با آنان، ضمن افزایش آگاهی فرزندان نسبت به تبعات قانونی و اجتماعی رفتارهای هیجانی و پر خطر، آنان را در مسیر قانونمداری و مسئولیتپذیری یاری کنند.