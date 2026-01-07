در منطقه ۴ تهران؛
۲۱ پلاک بافت فرسوده برای اولین بار در تهران تجمیع و نوسازی میشود
رئیس سازمان نوسازی شهر تهران در مراسم کلنگ زنی تجمیع ۲۱ پلاک فرسوده در منطقه ۴ تهران گفت: هدف تسریع در روند نوسازی بافتهای فرسوده و رفع موانع موجود در محلات است و آخرین وضع محلات هدف بازآفرینی شهری، بررسی میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کمالی زاده افزود:ضرورت همافزایی دستگاهها برای تسریع در اجرای برنامههای نوسازی، تجمیع پلاکهای فرسوده و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و تشویقی مورد تاکید است و بر اساس نقشهها و مستندات ارائهشده، محدودههای هدف بازآفرینی شهری در منطقه ۴ شامل بخشهایی از بافتهای فرسوده، ناپایدار و ریزدانه در محورهایی همچون خیابان استاد حسن بنای شمالی خیابان موسایی، بزرگراه امام علی، و معابر محلات شمیراننو و جوادیه است.
وی تصریح کرد:در همین چارچوب، اجرای طرح نوسازی تجمیعی ۲۱ پلاک فرسوده بهعنوان یکی از طرحهای شاخص منطقه در دستور کار قرار دارد؛ که منطقه ۴ را در معدود مناطق شهر تهران با این حجم از تجمیع پلاک قرار داده است.
وی گفت:از دیگر طرحهای مورد تأکید، مرکز جامع سلامت صاحبالزمان (عج) در محله شمیراننو است که بهعنوان طرحی مشترک میان سازمان نوسازی شهر تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دستور نقشه آن صادر شده و مقرر است، عملیات احداث آن توسط سازمان نوسازی انجام شود. همچنین ۲ پارک محلهای در محدوده خاک سفید که برنامه تجهیز و ساماندهی آنها در دستور کار قرار دارد، زمین پیشنهادی در محله خاک سفید با هدف خرید توسط سازمان نوسازی و اجرای طرح جابهجایی اراضی تصرفی و نیز زمین مثلثی شرکت توسعه لویزان از دیگر عرصهها و طرحهایی بود که در قالب برنامه بازآفرینی شهری منطقه ۴ بررسی شد.
سید محمد موسوی شهردار منطقه ۴ نیزبا اشاره به اهمیت نوسازی بافتهای ناپایدار گفت: نوسازی محلات فرسوده یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری منطقه ۴ است و هدف ما کاهش موانع شهروندان برای ورود به فرآیند نوسازی از طریق تعامل مؤثر میان سازمان نوسازی، شهرداری منطقه و سایر دستگاههای مسئول است.
وی افزود: تجربه طرحهای تجمیعی در منطقه ۴ نشان داده است که هرجا همراهی شهروندان و حمایت دستگاههای اجرایی همزمان شکل گرفته، روند نوسازی با سرعت و کیفیت بهتری پیش رفته و تلاش داریم این الگو در سایر محلات مسئلهدار نیز توسعه یابد.
شهردار منطقه ۴ تهران، با اشاره به اجرای یکی از طرحهای شاخص بازآفرینی شهری در این منطقه گفت: تجمیع و نوسازی ۲۱ پلاک فرسوده و ناپایدار در منطقه ۴، گامی مهم و اثرگذار در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و ساماندهی بافتهای مسئلهدار شهری به شمار میرود.
وی گفت : این طرح در محدوده خیابان استاد حسن بنای شمالی – خیابان موسایی و با مشارکت مالکان پلاکهای فرسوده در حال اجراست و شامل ساختمانهای مسکونی و تجاری ریزدانه ای است که به علت فرسودگی کالبدی، محدودیتهای ساختوساز و مسائل ایمنی، سالها نیازمند نوسازی اساسی بودند. با تجمیع این پلاکها، امکان بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای قانونی و مشوقهای نوسازی فراهم شده است.
شهردار منطقه ۴ با تأکید بر اهمیت نوسازی تجمیعی عنوان کرد: اجرای این طرح، منطقه ۴ را در زمره معدود مناطق شهر تهران قرار داده که توانسته است نوسازی تجمیعی را در این مقیاس به مرحله اجرا برساند؛ اقدامی که منجر به افزایش ایمنی، بهبود کیفیت سکونت، ارتقای سیما و ساختار شهری و استفاده بهینه از اراضی فرسوده خواهد شد.
وی افزود: در این طرح دو کوچه از دو گذر متفاوت با یکدیگر تجمیع خواهند شد.
موسوی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری منطقه ۴ با جدیت، مسیر نوسازی بافتهای فرسوده را دنبال میکند و تلاش دارد با رفع موانع اداری و تسهیل فرآیندها، زمینه مشارکت هرچه بیشتر شهروندان را درطرحهای بازآفرینی شهری فراهم کرده و این الگوی موفق را در سایر محلات فرسوده منطقه نیز توسعه دهد.