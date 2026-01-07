دیدار تیم فوتبال امید‌های ایران و کره جنوبی، فوتبال منچستر سیتی–برایتون و مصاف بارسلونا و اتلتیک بیلبائو در سوپر جام اسپانیا، به‌صورت زنده از شبکه‌های سه و ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه اولین بازی تیم امید کشورمان با کره جنوبی برگزار می‌شود که این مسابقه به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

هفته اول مسابقات جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا امروز آغاز می‌شود. شاگردان امید روانخواه در گروه C با تیم‌های لبنان، ازبکستان و کره جنوبی هم گروه هستند.

امروز ساعت ۱۵:۰۰ اولین بازی امید‌های ایران با کره جنوبی آغاز می‌شود. این مسابقه در ورزشگاه الشباب ریاض عربستان برگزارشده و محمدرضا احمدی گزارشگر این بازی خواهد بود.

برنامه فوتبال برتر این بازی را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

تیم ملی امید ایران در پنج بازی گذشته خود سه برد و دو شکست را ثبت کرده است.

امید‌های ایران در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا با کسب سه برد به عنوان صدرنشین به مرحله نهایی رسیدند.

پیکار منچستر سیتی با برایتون

امشب چهارشنبه ۱۷ دی دو تیم منچستر سیتی و برایتون در لیگ انگلیس با هم به رقابت می‌پردازند که شبکه سه این بازی را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

در ادامه مسابقات لیگ برترجزیره ازهفته بیست و یکم امشب هشت دیدار انجام می‌شود که گروه ورزش شبکه سه یک دیدار برای پخش انتخاب کرده است.

ساعت ۲۳:۰۰ برایتون میهمان منچسترسیتی است که این بازی از برنامه «گزارش ورزشی» به صورت زنده پخش می‌شود.

این دیدارامشب در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر برگزار می‌شود و میثم محمدزاده این بازی را گزارش می‌کند.

مصاف مستقیم بارسلونا و اتلتیک بیلبائو

شبکه ورزش امشب از ساعت ۲۲:۳۰ دیدار تیم‌های بارسلونا و اتلتیک بیلبائو را در قالب برنامه «لذت فوتبال» و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

شبکه ورزش در چارچوب مرحله نیمه نهایی سوپرجام اسپانیا، امشب چهارشنبه ۱۷ دی از ساعت ۲۲:۳۰، تقابل تیم‌های بارسلونا و اتلتیک بیلبائو را با گزارشگری مجید عابدی و در قالب برنامه «لذت فوتبال» به صورت زنده پوشش می‌دهد.

مسابقات سوپرکاپ اسپانیا که چند سالی است به شکل چهار جانبه برگزار می‌شود، از امشب و با بازی بارسلونا مقابل اتلتیک بیلبائو کلید می‌خورد.

به غیر از سال ۲۰۲۱ که این مسابقات در ایالت اندلس اسپانیا برگزار شد، چهار دوره دیگر همگی به میزبانی عربستان برگزار شد.

مسابقات امسال نیز در شهر جده برگزار می‌شود تا از بین چهار تیم بارسا، اتلتیک بیلبائو، رئال مادرید و اتلتکیو مادرید یک تیم به عنوان قهرمانی برسد.