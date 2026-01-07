به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امین درخشان افزود: تاکنون ۸۳ گروه نمایشی از استان‌های مختلف برای حضور در این رویداد فرهنگی هنری اعلام آمادگی کردند.

وی زمان ارسال آثار به این جشنواره را پایان دی ماه اعلام کرد و گفت: ارتقای آگاهی‌های عمومی از شخصیت و سیره امام رضا (ع)، توسعه معارف دینی و رضوی و تجلیل از هنرمندان عرصه تئاتر دینی و آئینی از اهداف این جشنواره است القاء پیام و اهداف ائمه و توسعه فرهنگ دینی برشمرد و گفت: پرداخت ضعیف و بی محتوا از سیره و اخلاق و اهداف ائمه بدترین فعالیت برای ترویج معارف دینی است.

آیت الله سید نصیر حسینی از هنرمندان خواست همه خلاقیت هنری خود را برای بیان ساده و صمیمی سیره امام رضا و فرهنگ رضوی بکار گیرند.

فتاح محمدی معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز با بیان اینکه کنگره بین اللملی بی بی حکیمه (س) سال آینده در استان برگزار می‌شود، گفت: مقدمات برگزاری این رویداد بزرگ در حال انجام است.

ستار هدایت خواه رئیس دفتر نمایندگی نهاد آستان قدس رضوی در استان هم با اشاره به اینکه چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی رضوی با مشارکت این نهاد برگزار می‌شود از هنرمندان خواست برای تولید آثار هنری از پشتوانه تحقیق و پژوهش‌های مهم استفاده کنند.