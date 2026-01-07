به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سیدمحمد صدرایی‌نژاد گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت کابل برق از منزلش، دستگیری سارق در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران این یگان پس از اقدامات فنی و تخصصی و بررسی سوابق مجرمین موفق به شناسایی یک نفر متهم شدند و با هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ممسنی با بیان اینکه سارق در بازجویی اولیه به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.