استاندار کرمان در همایش گفتمان توسعه،نقش نخبگان را در توسعه استان یک نقش افرینی راهبرانه دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان با اشاره به اینکه انجمن راهبران توسعه استان، پاسخی به خلأهای موجود در فرآیند حکمرانی است گفت:مفهوم توسعه به گفتمان فراگیر استان تبدیل شده است
محمدعلی طالبیافزود:اگر بتوانیم گفتوگویی مؤثر و هدفمند حول محور توسعه شکل دهیم، بیتردید گامهای مؤثری در مسیر پیشرفت و توسعه برداشته خواهد شد
وی اضافه کرد:هدف ما این بود که برنامه تحرکبخشی توسعه استان در معرض دید و نظر مردم و نخبگان قرار گیرد و با درگیر کردن اذهان عمومی، مسیر گفتمانسازی در حوزه توسعه دنبال شود
استاندار بیان کرد:اکنون هر شهروند کرمانی باید درک روشنی از ویژگیهای «کرمانِ آینده» در «شهرِ آینده» داشته باشد و با این چشمانداز، همراه و همگام در مسیر تحقق آن گام بردارد