به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان با اشاره به اینکه انجمن راهبران توسعه استان، پاسخی به خلأهای موجود در فرآیند حکمرانی است گفت:مفهوم توسعه به گفتمان فراگیر استان تبدیل شده است

محمدعلی طالبیافزود:اگر بتوانیم گفت‌وگویی مؤثر و هدفمند حول محور توسعه شکل دهیم، بی‌تردید گام‌های مؤثری در مسیر پیشرفت و توسعه برداشته خواهد شد

وی اضافه کرد:هدف ما این بود که برنامه تحرک‌بخشی توسعه استان در معرض دید و نظر مردم و نخبگان قرار گیرد و با درگیر کردن اذهان عمومی، مسیر گفتمان‌سازی در حوزه توسعه دنبال شود

استاندار بیان کرد:اکنون هر شهروند کرمانی باید درک روشنی از ویژگی‌های «کرمانِ آینده» در «شهرِ آینده» داشته باشد و با این چشم‌انداز، همراه و همگام در مسیر تحقق آن گام بردارد