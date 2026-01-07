پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع نیروی برق استان قم از آغاز واگذاری و احداث نیروگاههای خورشیدی پشتبامی برای شهروندان قمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس اعلام مدیرعامل این شرکت، ثبتنام و دریافت تسهیلات برای سامانههای خورشیدی پنج و ده کیلوواتی فراهم شده و متقاضیان میتوانند از طریق تارنمای رسمی شرکت، فرآیند ثبتنام خود را انجام دهند.
امید رفیعی با اشاره به فراهم بودن تسهیلات بانکی برای این طرح گفت: حدود ۸۰ درصد هزینه احداث نیروگاهها به صورت تسهیلات بانکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک پرداخت میشود و تنها با ارائه یک فقره چک ضمانت که در سامانه بارگذاری میشود، این فرآیند انجام خواهد شد.
وی افزود: میزان اقساط به گونهای در نظر گرفته شده که از محل درآمد حاصل از تولید برق خورشیدی قابل پرداخت باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با بیان دو مزیت اصلی این طرح افزود: نخست، تأمین برق مورد نیاز شهروندان در زمان خاموشیهای احتمالی با نصب اینورترهای هیبریدی و دوم، نقش مؤثر نیروگاهها در کاهش ناترازی برق و سهم خاموشی در پیک مصرف تابستان برنامه ریزی شده است.
رفیعی همچنین از استقبال شهروندان خبر داد و گفت: طی دو هفته گذشته حدود ۵۰۰ متقاضی ثبتنام کردهاند و پیشبینی میشود با توجه به شرایط مناسب تسهیلات، تعداد ثبتنامکنندگان افزایش یابد.
وی درباره میزان تسهیلات افزود: مبلغ تسهیلات برای سامانههای پنج کیلوواتی حدود ۱۶۰ میلیون تومان با اقساط ماهیانه حدود چهار میلیون تومان و برای سامانههای ده کیلوواتی حدود ۳۰۰ میلیون تومان است که پرداخت آن از محل درآمد نیروگاه امکانپذیر است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم تأکید کرد: ثبتنام توسط خود متقاضی انجام میشود و پس از طی مراحل بانکی، احداث و نصب نیروگاه توسط مجری انجام خواهد شد. از زمان نهایی شدن مراحل، نصب و راهاندازی نیروگاه بیش از یک ماه زمان نخواهد برد.
رفیعی گفت: این طرح محدودیت زمانی ندارد، اما توصیه میشود شهروندان هرچه سریعتر ثبتنام کنند تا پیش از پیک مصرف تابستان، نیروگاههای خورشیدی به بهرهبرداری برسد و علاوه بر تأمین برق واحدهای مسکونی و مشاعات، به کاهش ناترازی برق استان کمک شود.