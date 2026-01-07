به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) درهمایش تبیین مدیریت جهادی و انقلابی بر مبنای کارمند تراز مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با بیان اینکه دشمنان اسلام پس از ناکامی در دستیابی به اهداف شوم خود، از مسیر اقتصادی وارد میدان شده‌اند، گفت: باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم مشکلات اقتصادی کشور به بحران تبدیل شود.

سردار مهدوی با اشاره به وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور افزود: دولت به‌صورت مستمر در حال پیگیری و رفع مشکلات اقتصادی مردم است و عبور از این شرایط نیازمند صبر، هوشیاری و همراهی مردم و مسئولان است.

وی با تأکید بر رویکرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۶ سال گذشته هیچ‌گاه جنگ‌طلب نبوده است، اما اگر کشوری به ایران حمله کند، ملت با قدرت ایستادگی کرده و از اهداف و آرمان‌های خود دفاع خواهد کرد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) جهاد تبیین را یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان دانست و گفت: اگر در مسیر جهاد تبیین به‌درستی گام برداریم، دشمنان هرگز به اهداف خود نخواهند رسید.

سردار مهدوی با اشاره به تجربه موفق ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی و مقابله با توطئه‌های مختلف دشمنان داخلی و خارجی افزود: امروز نیز در محیط‌های اداری، کارخانجات و سازمان‌ها، تبیین صحیح واقعیت‌ها یک وظیفه مهم و اثرگذار است.

در پایان این همایش، از چهار نفر از فرماندهان برتر پایگاه‌های مقاومت بسیج ادارات قدردانی شد.