به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار و رئیس کارگروه تنظیم بازار شهرستان نقده بر اجرای طرح ضربتی تشدید نظارت‌ها بر بازار و بازرسی از انبار واحد‌های عمده فروشی خواربار تاکید کرد.

امیر عباس جعفری با اشاره به اجرای طرح ضربتی نظارت بر بازار و حذف ارز ترجیحی توسط دولت گفت: نظر به تصمیمات کارگروه تنظیم بازار شهرستان، مبنی بر حمایت از واحد‌های صنفی و تامین کالا‌های اساسی، طرح تشدید نظارت‌ها با حضور فعال روسای ادارات وکارشناسان اجرا و با متخلفان احتمالی که با سو استفاده از وضعیت موجود، قیمت‌ها را رعایت نمی‌کنند برخورد جدی و قانونی می‌شود.

وی در اولین روزاجرای طرح نظارتی افزود: کارشناسان و هیئت نظارت در دو اکیپ به بازرسی از انبار واحد‌های عمده فروشی خواربار پرداخته‌اند که متصدی دو واحد بعلت عدم رعایت قیمت روغن نباتی به اتهام گران‌فروشی به ۱۲۰ میلیون تومان جریمه و همچنین متصدی یک واحد به اتهام عرضه خارج از شبکه ۶ گونی آرد و ۲۴ کیسه کود شیمیایی یارانه دار به تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شده‌اند.

در صورت مشاهده هرگونه احتکار یا فروش روغن نباتی خرید‌های قبلی به قیمت جدید بدون داشتن اسناد مثبته مبنی بر خرید به قیمت بالاتر با متخلفان برابر مقررات رفتار خواهد شد.