گزارش کارگروه ویژه اصلاح نظام و تغییر روش پرداخت یارانه کالا‌های اساسی با انتقال یارانه ارز ترجیحی از واردکننده به مصرف‌کننده نهایی، در هیئت دولت بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هیئت دولت، امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این نشست، گزارش جامع کارگروه ویژه اصلاح نظام و تغییر روش پرداخت یارانه کالاهای اساسی با انتقال یارانه ارز ترجیحی از واردکننده به مصرف‌کننده نهایی، ارائه و بررسی شد.

همچنین، مجموعه تصمیمات در عرصه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌های ارزی کشور، تشریح و ابعاد مختلف، آثار و پیامد‌های آشکار و پنهان این اقدام مهم، بررسی، ارزیابی و آسیب‌شناسی شد.

رئیس‌ جمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت هماهنگی و انسجام همه دستگاه‌ها، گفت: مقابله جدی و همه‌جانبه با فساد و رانت (ویژه‌خواری) ارزی باید به‌عنوان یک اقدام اساسی در دستور کار قرار گیرد.

پزشکیان، همچنین بر لزوم شناسایی و رفع کاستی‌ها و پیامد‌های اجتماعی احتمالی این تصمیمات به‌ منظور جلوگیری از مشکلات معیشتی مردم، تأکید کرد.