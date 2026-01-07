به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرهنگ کورش کریمی گفت: در ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن سازی ترافیک در کلانشهر شیراز و دیگر شهر‌های استان فارس، ۵۸۵ خودرو و ۳۴ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آنها مرتکب تخلفات حادثه ساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی منتقل کرد.

او افزود: همچنین ۲۵ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن ضبط شد.

رئیس پلیس راهور فارس تاکید کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتار‌های هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثه ساز که موجب برهم زدن نظم و امنیت ترافیکی معابر می‌شود، با متخلفان به شدت برخورد می‌کند.