مکتب شهید سلیمانی الهام‌بخش ملت‌های آزادی‌خواه جهان است

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: دشمنان انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند با جنگ ترکیبی و عملیات روانی، ارزش‌های انقلاب و فرهنگ مقاومت را کمرنگ کنند، اما مکتب شهید سلیمانی همچنان زنده و الهام‌بخش ملت‌های آزادی‌خواه جهان است.