آمار ۹ ماهه امسال تولید زنجیره فولاد کشور نشان میدهد تولید محصولات میانی فولادی با افزایش ۷.۴ درصدی همراه شده که حاصل مدیریت بهینه فولادسازان در مواجهه با محدودیتهای انرژی و ورود ظرفیتهای جدید تولید به مدار بهرهبرداری است.
به گزارش تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما؛ انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار تولید ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم تولید کل محصولات فولادی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد رشد و حجم تولید محصولات میانی ۷.۴ درصد افزایش داشته است که بیانگر مدیریت بهینه فولادسازان در مقابله با محدودیتهای انرژی است.
در همین حال تولید آهن اسفنجی در ۹ ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۲.۲ درصد، تولید کنسانتره سنگ آهن ۷.۷ درصد و تولید گندله سنگ آهن نیز ۲.۳ افزایش داشته است.
علاوه بر افزایش دمای هوا در پاییز امسال به نسبت پارسال و در نتیجه اعمال محدودیتهای گازی کمتر بر فولادسازان، مدیریت بهینه واحدهای تولیدی در مقابله با این محدودیتها باعث شده تا رشد تولید به ثبت برسد.
کاهش تولید تیرآهن در ۹ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۲۱.۶- درصد) بیشتر از سایر محصولات زنجیره فولاد بوده که عمدتاً ناشی از تغییرات در خطوط تولید ذوب آهن اصفهان به دلیل رعایت اصل تولید اقتصادی بوده است.
کاهش تولید ورقهای فولادی بیشتر به دلیل رکود بازار فروش این محصولات به ویژه در بخشهایی همچون لوازم خانگی، موانع صادراتی و در عین حال تداوم واردات ارزیابی میشود.
رشد تولید در گندله و آهن اسفنجی همخوانی ندارد و افزایش ۱۲.۲ درصدی تولید آهن اسفنجی به دلیل ورود ظرفیتهای جدید به مدار تولید، در مقایسه با رشد ۲.۳ درصدی تولید گندله، نشانهای هشداردهنده از کمبود مواد اولیه واحدهای احیاء مستقیم در ماههای آینده است.
یکی از دلایل کمبود مواد اولیه واحدهای گندله سازی و کارخانههای احیاء مستقیم؛ خام فروشی کنسانتره سنگ آهن است که تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما در سه ماه گذشته بارها با تولید گزارشهای تحقیقی و مستند و همچنین برگزاری گفتوگوهای اقتصادی در شبکه خبر این چالش را به مسئولان وزارت صمت گوشزد کرده و خواستار تسریع در صدور فهرست تعرفههای صادراتی مواد خام و نیمه خام شده است.
افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات کنسانتره سنگ آهن در حالیکه برخی واحدهای تولیدی گندله سازی و ذوب آهن در تامین مواد اولیه مشکل دارند نیاز به بازنگری مسئولان وزارت صمت و دولت در زمینه خام فروشی مواد معدنی به ویژه کنسانتره سنگ آهن است.
هشداری که اگر جدی گرفته نشود تبعات آنرا باید در ماههای آینده در خطوط تولید ذوب آهن و فولادسازیها مشاهده کرد.