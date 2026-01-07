به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر امور آبفای شهرستان رشت گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب و تامین آب آشامیدنی با کمیت و کیفیت مناسب، امور آبفای شهرستان رشت اقدام به تعویض دستگاه الکتروپمپ تاسیسات آبرسانی روستا‌های شکارسرا، نویده، فشکچه، گورابسر، جوربیجارکل، بسته دیم، بیجارکنار و دارسازی کرد.

حامد آذر با اشاره به اینکه روستای بسته دیم از توابع بخش خشکبیجار، روستا‌های بیجارکنار و دارسازی از توابع بخش مرکزی و مابقی روستا‌ها از توابع بخش کوچصفهان هستند گفت: تاسیسات آبرسانی جوربیجارکل، مشترکان روستا‌های جوربیجارکل، گراکوه، جانکبر، کنارسر و بخشی از روستای پیرموسی را تحت پوشش خود دارد.

وی افزود: با انجام این عملیات حدود ۴ هزار و ۴۰۰ مشترک ۱۲ روستای شهرستان رشت از آب آشامیدنی با کمیت و فشار مناسب بهره‌مند شدند.

آذر؛ هزینه اجرای این اقدامات را در مجموع ۵ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در تاسیسات آبرسانی روستای فشکچه علاوه بر دستگاه الکتروپمپ، ۴ شاخه لوله آبده نیز تعویض شد.