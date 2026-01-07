هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ سالروز توطئه کشف حجاب انگلیسی در ایران به بهانه توسعه و پیشرفت، اما در راستای منافع انقلاب صنعتی جهان غرب اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مسئول و عامل اجرایی ماجرای کشف حجاب در ایران، رضاخان بود؛ شخصی که از جامعه ایرانی و جهان غربی که فقط به دنبال منافع اقتصادی اش است، شناختی ندارد.

غرب برای اجرای این پروژه به افکار عمومی القا می‌کند تنها راه توسعه ایران کشف حجاب است.

اما هویت ملی و دینی ایران مانع بزرگی بود که در نهایت پروژه کشف حجاب را ناکام گذاشت.