دولت ترکیه اعلام کرد به منظور حفاظت از کودکان و جلوگیری از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن آنان، تصمیم دارد ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال را اعمال کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از ترکیه‌تودی، ترکیه در حال آماده‌سازی برای اعمال محدودیت سراسری دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی است؛ اقدامی که در راستای مسئول شناختن پلتفرم‌های دیجیتال در قبال حفاظت از کودکان در فضای آنلاین انجام می‌شود. «ماهینور اوزدمیر گوکتاش»، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، تأیید کرد که پیش‌نویس این لایحه تا پایان ماه ژانویه به کمیسیون پارلمانی مربوطه ارائه خواهد شد.

این پیشنهاد بخشی از یک بسته قانون‌گذاری گسترده‌تر است و بعد از حدود یک سال مشورت با دانشگاهیان، کارشناسان، خانواده‌ها، نهاد‌های مدنی و خود کودکان تدوین شده است.

گوکتاش پس از جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که دولت اجازه نخواهد داد شبکه‌های اجتماعی با کودکان به‌عنوان «ابزار تجاری» برخورد کنند و تأکید کرد که هدف این مقررات، انتقال مسئولیت حفاظت از کودکان، از خانواده‌ها به خود پلتفرم‌های دیجیتال است.

جزئیات محدودیت‌های پیشنهادی برای شبکه‌های اجتماعی در ترکیه

بر اساس اظهارات وزیر خانواده و خدمات اجتماعی، پیش‌نویس این مقررات تعهدات مستقیمی را برای شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی فعال در ترکیه در نظر می‌گیرد، از جمله:

ممنوعیت ارائه خدمات به کودکان زیر ۱۵ سال

ممنوعیت ایجاد حساب کاربری برای کاربران زیر این سن

الزام به استفاده از سیستم‌های فیلترینگ برای جلوگیری از دسترسی به محتوای مضر

افزایش مسئولیت پلتفرم‌ها در شناسایی و حذف محتوای آسیب‌زا

گوکتاش گفت: هدف این است که کودکان بتوانند از ابزار‌های دیجیتال بهره‌مند شوند، بدون آنکه در معرض خطرات روانی، عاطفی یا جرایم قرار بگیرند.

او افزود: «ما نمی‌توانیم منفعل بمانیم. یک سال و نیم است که با دانشگاهیان، کارشناسان، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، جامعه مدنی، خانواده‌ها و خود کودکان روی این موضوع کار می‌کنیم.»

وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه همچنین به نمونه‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت استرالیا پیش‌تر دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرده است.

چرا محدودیت شبکه‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است؟

دولت ترکیه این طرح را بخشی از یک راهبرد جامع حفاظت از کودکان معرفی کرده و نه صرفاً یک سیاست دیجیتال مستقل. به گفته گوکتاش، مقامات از این موضوع آگاه هستند که برخی شبکه‌های اجتماعی توسط شبکه‌های مجرمانه برای دسترسی به کودکان و سوق دادن آن‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. او این مقررات را «سپر حفاظتی» توصیف کرد که برای کاهش چنین خطراتی طراحی شده است.

او گفت: «مسئولیت ما این است که از ذهن و سلامت عاطفی کودکان محافظت کنیم، در حالی که آن‌ها از فرصت‌های دیجیتال بهره می‌برند. حفاظت از کودکان در برابر محتوای مضر و تهدید‌ها اولویت اصلی ما است.»

گوکتاش همچنین استفاده بیش از حد کودکان از شبکه‌های اجتماعی را با افزایش افسردگی، اضطراب و اختلالات رفتاری مرتبط دانست.

در چارچوب این سیاست‌ها، وزارت خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه ماه گذشته وب‌سایت و اپلیکیشن «Çocuklar Güvende» (کودکان در امان هستند) را راه‌اندازی کرد. این پلتفرم راهنمایی، محتوای ایمن و خدمات حمایتی برای کودکان و خانواده‌ها ارائه می‌دهد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، افراد می‌توانند از طریق این سامانه محتوای مضر و درخواست کمک اضطراری را به صورت مستقیم به سازمان یا نهاد مربوطه گزارش دهند. مقامات به‌صورت شبانه‌روزی پلتفرم‌های دیجیتال را رصد کرده و در صورت لزوم مداخله می‌کنند.

گوکتاش اعلام کرد که تاکنون در ۲ هزار و ۹۰۴ پرونده محتوای مضر به‌طور مستقیم مداخله شده است. در این موارد، محتوا بررسی شده، اقدامات قانونی آغاز و پس از صدور حکم قضایی، محدودیت دسترسی از طریق نهاد تنظیم‌گر ارتباطات و فناوری اطلاعات ترکیه اعمال شده است. با این حال، وزیر خانواده ترکیه تأکید کرد که دولت انتظار دارد شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی به‌صورت پیشگیرانه اقدام کنند و منتظر صدور حکم دادگاه پس از وقوع آسیب نمانند.

پیش‌نویس این لایحه که شامل ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی است، تا پایان ژانویه به کمیسیون پارلمانی مربوطه ارسال خواهد شد. در صورت تصویب توسط قانون‌گذاران، این مقررات یکی از جامع‌ترین تلاش‌های ترکیه برای تنظیم دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی و بازتعریف مسئولیت‌های قانونی شرکت‌های بزرگ فناوری در این کشور خواهد بود.