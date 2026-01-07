پخش زنده
امروز: -
تردد در جادههای استان ۱۴ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیر مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: ۴۲ درصد از پلاکهای مشاهده شده در استان در آذرماه سال جاری مربوط به تردد پلاکهای بومی بوده است.
مریم تاکی افزود: باتوجه به جمعبندی اطلاعات تردد ثبت شده در آذر ماه از طریق سامانههای پلاک خوانی و تردد شماری برخط در محورهای مواصلاتی استان، متوسط تردد ساعتی به هفت هزار و ۸۵۰ خودرو در ساعت رسیده، که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: بیشترین تردد به ترتیب در محورهای پنج شهرستان اصفهان، فلاورجان، نجفآباد، خمینیشهر و کاشان و بیشترین متوسط سرعت در محورهای پنج شهرستان چادگان، شاهینشهر، نطنز، نجفآباد و خور ثبت شده است.
مدیر مرکز مدیریت راههای استان افزود: بیشترین تردد در محورهای اصفهان-بهارستان، آزادراه اصفهان - زرینشهر، نجفآباد – تیران، خمینیشهر – نجفآباد و آزادراه قم – کاشان گزارش شده است.
تاکی در خصوص تردد ناوگان سنگین گفت: بیشترین درصد تردد هم در محورهای انارک – نائین، آزادراه نجفآباد – زرینشهر، انارک – جندق، شاهینشهر – مورچه خورت ثبت شدهاست.
تاکی ادامه داد: بیشترین درصد تخلف سرعت هم در محورهای بهارستان – نیکآباد، الیگودرز – داران، کاشان – قمصر، سهراهی ازون بلاغ – فریدونشهر و جندق – انارک ثبت شد.
وی گفت: ۲۶ درصد پلاک غیربومی در آذر سال جاری، ماندگاری کمتر از یک روز در استان اصفهان داشتهاند و سهم ماندگاری خودروهای غیربومی به مدت یک تا سه روز و سه تا هفت روز هم به ترتیب ۲۲ و ۲۳ درصد بوده است.