رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با افزایش هر میزان قیمت ارز، هر سه ماه یکبار اعتبار کالابرگ را نیز برای قشرهای مردم افزایش خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تغییر روش ارائه یارانه به قشرهای مختلف گفت: خوشبختانه در سایه این طرح فراوانی کالا تضمین شد. هر صادرکنندهای میتواند انواع و اقسام کالا را صادر و انواع کالا را وارد کند.
او ادامه داد: با افزایش هر میزان قیمت ارز، هر سه ماه یکبار اعتبار کالابرگ را نیز برای قشرهای مردم افزایش خواهیم داد. متاسفانه با تخصیص این نوع یارانه انواع تخلفات از جمله فساد، قاچاق و انواع رانت را شامل میشد که با حذف این روش به حداقل میرسد. با تخصیص یارانه ارزی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقلامی نظیر، تخم مرغ، مرغ و شیر به سختی به دست مردم بلکه می رسید و ۷۵ درصد رشد قیمت داشت در نتیجه اصلاح این روش، اوضاع رفته رفته بهتر خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: یکی از نگرانیهایی که مطرح شد حمایت از واحدهای تولیدی بود که بانک مرکزی با اعتبارات اسناد داخلی به افزایش سرمایه این واحدها رسید. مهمترین عاملی که منجر به افزایش تولید میشود حمایت از تولید و ندادن رانت به کالاهای خارجی بود.