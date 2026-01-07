به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها از رصد مستمر چرخه تولید تا مصرف نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: تبعات حذف ارز ترجیحی بر وضعیت تولید گندم نیز بررسی می‌شود.

آنجفی با اشاره به رضایت نسبی گندمکاران از قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی در فصل گذشته، تصریح کرد: در هر تصمیمی دیدگاه‌ها و منافع کشاورزان لحاظ می‌شود و قطعا موضوع آثار حذف ارز ترجیحی بر وضعیت تولیدات کشاورزی نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز نباید منجر به برهم خوردن توازن تولیدات کشاورزی و کاهش انگیزه کشاورزان شود، افزود: این موضوع به‌طور مستمر در کمیته‌های فنی در حال رصد و بررسی است.

وی درباره قیمت تضمینی گندم در این شرایط اظهار داشت: در سال زراعی گذشته، قیمت‌گذاری گندم اتفاقی کم‌سابقه را تجربه کرد به‌طوری‌که پس از اعلام قیمت خرید تضمینی، هیچ‌گونه اعتراضی از سوی تشکل‌های کشاورزی مطرح نشد و این موضوع نشان می‌دهد قیمت مصوب با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، قیمت‌های جهانی، شرایط کشور‌های همسایه و منافع تولید ملی تعیین شده است.

آنجفی افزود: قیمت تضمینی گندم در حال حاضر تغییری نکرده و پایدار است، اما نگرانی اصلی ما به هم خوردن تناسب قیمتی میان گندم و سایر محصولات کشاورزی پس از حذف ارز ترجیحی است.