نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت تقویت همکاریهای فرهنگی، اقتصادی و منطقهای ایران و ترکیه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در دیدار سرکنسول ترکیه در تبریز با وی، با اشاره به اشتراکات عمیق دینی، فرهنگی و تاریخی دو کشور، گسترش همکاریهای دوجانبه بهویژه در حوزههای فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و امنیتی را خواستار شد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از دیرباز دارای روابط عمیق تاریخی و فرهنگی بودهاند و ترکیه همواره بهعنوان کشوری مهم و اثرگذار در منطقه مورد توجه ایران بوده است.
امام جمعه تبریز با اشاره به لزوم وحدت میان مسلمانان خاطرنشان کرد: دشمنان همواره تلاش کردهاند روابط میان کشورهای مسلمان را تضعیف کنند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره از سوی امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و دولتهای جمهوری اسلامی ایران، بر توسعه و تعمیق روابط با ترکیه تأکید شده است.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به تنوع مذهبی و دینی در ترکیه گفت: وجود مذاهب و باورهای متنوع اسلامی در ترکیه برای ما ارزشمند است و این تنوع، ظرفیت مهمی برای تقویت همگرایی فرهنگی و دینی میان دو ملت به شمار میرود.
وی روابط فرهنگی و علمی ایران و ترکیه را ریشهدار دانست و افزود: مردم ایران احترام ویژهای برای مردم ترکیه قائل است و علاقه متقابل مردم دو کشور بهروشنی مشهود است. مردم آذربایجان شرقی و تبریز نیز پیوندهای عمیق فرهنگی و عاطفی با ترکیه دارند.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با تأکید بر ضرورت افزایش همکاریهای اقتصادی تصریح کرد: سطح روابط اقتصادی ایران و ترکیه در سطح مطلوبی قرار دارد و انتظار میرود با تلاش مشترک، این روابط بهویژه در حوزههای کشاورزی، صنعت و تجارت ارتقا یابد.
وی با اشاره به تحولات منطقهای، بهویژه مسئله فلسطین و غزه تأکید کرد: آنچه در قضیه غزه و فلسطین مشاهده کردیم، بار دیگر نشان داد که دولت مستکبر آمریکا و رژیم متجاوز صهیونیستی به هیچیک از تعهدات خود پایبند نیستند و حتی به خواست کشورهای اسلامی و نهادهای بینالمللی نیز توجه نمیکنند. این مسئله برای همه کشورهای مسلمان یک درس روشن دارد.
امام جمعه تبریز افزود: حمایتهای اقتصادی ترکیه از مردم غزه، از جمله ارسال کشتیهای کمکرسان، با واکنش خصمانه رژیم صهیونیستی مواجه شد و این نشان داد که کشورهای مسلمان باید در کنار یکدیگر باشند و روابط خود را بیش از پیش تقویت کنند تا زمینه احیای تمدن نوین اسلامی فراهم شود.
سرکنسول جدید ترکیه در تبریز هم با بیان اینکه روابط ایران و ترکیه حسنه است گفت: ترکیه و ایران از قدیم همسایه هستند و در طول تاریخ دوستی و برادری هم باعث شده روابط بهتر و حسنه باشد.
مته زائیم اوغلو افزود: تلاش داریم همکاریهای مشترک و فرصتهای بین شهرهای دو کشور به ویژه تبریز را بیشتر کنیم.
وی با بیان اینکه تحولات کنونی منطقه منجر به توسعه بیشتر روابط دو کشور شده است افزود: باید همکاریها را در حوزههای تجاری، فرهنگی و اجتماعی گسترش دهیم.
سرکنسول ترکیه در تبریز با اشاره به اینکه تبریز از دیرباز یکی از مراکز اصلی تجارت در مسیر جاده ابریشم بود و همواره نقشی کلیدی در تعاملات اقتصادی دو کشور ایفا کرده است گفت: روابط ایران و ترکیه بر پایه حسن نیت استوار است و تلاش خواهیم کرد تا زمینه تجارت بیشتر میان دو کشور فراهم شود.