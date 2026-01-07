پخش زنده
امروز: -
۵۲ مدرس میانی مدرسه تراز سندتحول مدارس ابتدایی استان آموزش داده شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ رئیس ادارۀ دوره اول ابتدایی ادارهکل آموزشوپرورش استان گفت: این کارگاه با حضور مدرسان میانی مدرسه تراز ازنواحی و مناطق استان، سرگروههای استانی، مدیران، معاونان و همچنین معاونان آموزش ابتدایی نواحی شش گانه شهر اصفهان به میزبانی دبیرخانه استانی مدرسه تراز در مدرسه ندای اسلام ناحیه سه اصفهان برگزار شد.
اعظم نیکبخت این اقدام را گام مهمی در مسیر ارتقای مدیریت آموزشی و تحقق اهداف سند تحول بنیادین دانست و بر ضرورت توجه به رویکردهای مدیریتی نوین تاکید کرد.
وی افزود:از جمله مهمترین توصیههای مدیریتی امروز، مراقبت از افراد، فرهنگ، ارزشها و دستاوردهاست.
رئیس ادارۀ دوره اول ابتدایی ادارهکل آموزشوپرورش استان با بیان اینکه این اصول، بنیانهای اصلی مدیریت آموزشی را در مدارس تراز شکل داده و بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرند، ادامه داد: توجه به مناسبتهای ملی و مذهبی میتواند فضای مدرسه را سرشار از انگیزه و پویایی کند و این امر یکی از ملاکهای اصلی در ارزیابی کیفیت مدارس است.
نیکبخت با اشاره به اهداف این نشستها گفت: بر اساس برنامهریزی ها، تمام مدرسان میانی موظف هستند، پس از این نشستها، دورههای آموزشی مربوط را برای گروههای هدف در مناطق و نواحی محل خدمت خود برگزار کنند، تا چرخه توانمندسازی بهصورت کامل در استان اجرا شود.