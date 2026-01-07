پخش زنده
تولیت آستان امام راحل (ره) در گرامیداشت میلاد حضرت مسیح (ع) در دانشگاه اهل بیت، گفت: بزرگترین پیام پیامبران، توحید و خداپرستی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تولیت آستان امام راحل (ره) در گرامیداشت میلاد حضرت عیسی (ع) در دانشگاه اهل بیت تهران گفت: مبارک بودن پیامبران به این است که با وجود خدا به زندگی انسانها برکت میدهند.
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی افزود: در ادبیات ادیان ابراهیمی آمده که مرگ پایان انسان نیست و پس از مرگ، ادامه پیدا میکنیم. این زندگی که تعالیبخش انسانهاست را پیامبران به ما آموختهاند.
وی گفت: در ادیان الهی همه خداپرست هستند. دینها پرستیدنی نیستند، خدا پرستیدنی است. در جنایتهایی مثل کشتار مردم در غزه یا حمله داعش به مردم منطقه، از دین مردم پرسیدند که چنین فجایعی رخ داد. بجای اینکه خدا پرست باشند، از دین به نفع خود استفاده کردند.
تولیت آستان امام راحل (ره) ادامه داد: دین وسیلهای برای رسیدن به حقانیت الهی است نه اینکه به اسم دین، دینپرستی بر پایه منافع خاص یک گروه رواج پیدا کند و به مردم ظلم شود.
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی گفت: تاریخ انسانیت تاریخ پر افتخاری نیست، میلیونها نفر در طول تاریخ کشته شدهاند. در فرهنگ و تمدن همه ما چنین جنایتهایی بوده است، اما پیامبران، نقطۀ روشن حقانیت الهی هستند.
وی گفت: پیامبران، تاریخ بشریت را با ارزش کرده و زندگی انسانها را با برکت قرار دادهاند. مهربانی، نور و ارتباط با خدا راهی است که پیامبران به وسیله آن، انسانها را مبارک میکنند.