پخش زنده
امروز: -
مجـلدات اول و دوم دانشنامه قرآن و اخلاق در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پژوهشکده دانشنامهنگاری فرهنگ و اندیشه اسلامی، با اشاره به محتوای این دانشنامه گفت: این مجموعه شامل مباحث قرآن و اخلاق در موضوعات اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق بندگی است.
حجتالاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی، افزود: جلد اول دانشنامه حاصل تلاش ۲۳ نویسنده و شامل ۱۷ مقاله است و جلد دوم با همکاری ۳۱ نویسنده و ارائه ۳۴ مقاله تدوین شده است.
وی همچنین اعلام کرد که جلدهای سوم و چهارم در حال نگارش هستند و در سالهای آینده رونمایی خواهند شد.