به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمد محمودی دبیر کانونهای خدمت رضوی گفت: ما، در اول مهر برنامه ای تحت عنوان چهارشنبه ؛مهر امام رضایی ؛را آغاز کردیم واکنون در ادامه این حرکت معنوی ،مراسم زنگ مقاومت در روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه با حضور خادمیاران رضوی،امام جمعه محترم ،رئیس آموزش پرورش شهرستان ودیگر مسئولین در مدرسه شهید کاشانی نواخته شد.

این مراسم بمناسبت روز مقاومت وسالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار شد هدف اصلی ما از برگزاری این مراسم تجلیل از شهدا ی گرانقدر وزنده نگه داشتن یاد و خاطر آنها در دل نسل‌های جوان است.

دبیر کانونهای خدمت رضوی گفت:در این مراسم بمنظور آشنایی دانش آموزان با امام هشتم (ع) وسیره زندگی امام رئوف (ع) ودرس مقاومت واسوه پیروزی سردار سلیمانی سخنانی ایراد شد.