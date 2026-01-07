به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کانون حمل‌ونقل کالاهای کشور از اجرای قریب‌الوقوع افزایش سهمیه سوخت بر اساس پیمایش و تدوین برنامه کاهش سهم پرداختی بیمه تأمین اجتماعی رانندگان خبر داد.

رضا رستمی در نشست فعالان حوزه حمل‌ونقل و راهداری مازندران گفت: در برنامه هفتم توسعه، سهم پرداختی بیمه تأمین اجتماعی رانندگان ۲۷ درصد تعیین شده بود، اما با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ای تدوین شده است تا سهم پرداختی رانندگان به ۱۳ و نیم درصد کاهش یابد.

وی افزود: مابقی سهم بیمه از طریق میزان جابه‌جایی کالا و سهم بارنامه تأمین خواهد شد که این اقدام نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر رانندگان دارد.

در ادامه این نشست، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با اشاره به فرسودگی ناوگان راهداری استان گفت: ماشین‌آلات راهداری مازندران عمدتاً فرسوده و دارای عمر بالای ۲۰ سال هستند و این موضوع نیازمند نگاه ویژه در تخصیص اعتبارات است.

محمدنژاد با بیان اینکه نگهداری راه‌های استان سالانه به حدود ۲۰ همت اعتبار نیاز دارد، افزود: در حال حاضر تنها حدود ۳ همت اعتبار در این بخش اختصاص می‌یابد و بخشی از مشکلات زیرساختی راه‌ها ناشی از همین کمبود منابع مالی است.

وی تأکید کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری، مجموعه راهداری استان تمام تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به کاربران جاده‌ای به کار گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران نیز در این نشست با تأکید بر نقش حمل‌ونقل در تحقق عدالت اجتماعی گفت: تردد هر کامیون و اتوبوس در جاده‌ها، به معنای توزیع فرصت‌ها و خدمات در جامعه است و اقتصاد حمل‌ونقل یکی از ارکان مهم توسعه محسوب می‌شود.

حسینی‌جو افزود: با وجود منطقه آزاد در استان، می‌توان از ظرفیت این سازمان برای نوسازی ناوگان فرسوده راهداری و حمل‌ونقل استفاده کرد و بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف ساخت.

در پایان این نشست، از برترین‌های حوزه حمل‌ونقل استان مازندران قدردانی شد.