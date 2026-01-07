آقای ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: گزارش نهایی بررسی‌های میدانی هیئت اعزامی آماده شده است و پس از بررسی، مبنای هر گونه اقدام و پیگیری در خصوص حادثه بیمارستان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به اتفاقات چند روز اخیر و تخریب اموال برخی مراکز درمانی در کشور افزود: بر اساس قوانین جهانی، حفاظت از بیمارستان، آمبولانس‌ها و بیماران وظیفه ذاتی کادر درمان است و هرگونه تعدی به این مراکز و تجهیزات شخصی، تخریب اموال عمومی محسوب می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه اجازه تخریب و آسیب رسانی به حوزه بهداشت و درمان در شرایط بحران را نمی‌دهیم، اظهار کرد: تعرض به مراکز درمانی، بیمارستان و آمبولانس‌ها را به صورت دقیق و میدانی بررسی کرده و طبق قوانین موارد را پیگیری خواهیم کرد.

محمدرضا ظفرقندی همچنین با بیان اینکه درخصوص تمامی افرادی که به هر دلیل به بیمارستان مراجعه کرده و بستری می‌شوند اعم از بیمار یا مجروح درگیری و تجمعات، تعهد ارائه خدمات داریم، تصریح کرد: کادر درمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به افراد فارغ از هرگونه مرزبندی سیاسی و اجتماعی است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: هر انسانی دارای حقوقی است و صیانت و حفاظت از حقوق افراد در حوزه سلامت و درمان برعهده وزارت بهداشت است و این تعهد همان اصلی است که کادر درمان برای آن تربیت شده و قسم خورده‌اند.

محمدرضا ظفرقندی اظهار کرد: برای ما در عرصه ارائه خدمات درمانی، تفکر، سلیقه و نگاه سیاسی افراد هیچ جایگاهی ندارد و وظیفه خود را برای حفظ حقوق بیماران و خدمت رسانی به آنها انجام خواهیم داد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین به موضوع بیمارستان سینا اشاره کرد و گفت: در خصوص این حادثه، بررسی‌های دقیق میدانی و حقوقی را انجام داده و براساس اطلاعات حاصل از این بررسی‌ها اقدام‌های قانونی را انجام می‌دهیم.

محمدرضا ظفرقندی با تاکید بر اینکه باید میان وقایع داخل و خارج بیمارستان تفاوت قائل شد، افزود: با اطالاعاتی که ما داریم بحث پرتاب عامدانه گازاشک آور به داخل بیمارستان سینا واقعیت ندارد و شایعه است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: همانطور که در بیانیه‌های منتشر شده اعلام کردیم، تمام اتفاقات مرتبط با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را به دقت بررسی و براساس مقررات عمل می‌کنیم.