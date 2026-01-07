رادیو صبا روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه با دو برنامه شنیدنی، شنوندگان را به سفری تاریخی و شاعرانه می‌برد، «روستا دوستا» با معرفی روستای جهانی و هزاران‌ساله میمند در استان کرمان و «ادبیاتو» با نگاهی ادبی به زندگی و آثار خواجوی کرمانی، از قاب رادیو صبا شنیدنی می‌شوند.

معرفی میمند و بازخوانی آثار خواجوی کرمانی در رادیو صبا

در برنامه روز چهارشنبه ۱۷ دی «روستا دوستا»، شنوندگان رادیو صبا مهمان سفری تاریخی و متفاوت به روستای جهانی میمند می‌شوند؛ روستایی صخره‌ای در استان کرمان که با معماری منحصر‌به‌فرد، تاریخ کهن و زندگی بومی مردمش، یکی از جذاب‌ترین روستا‌های گردشگری ایران است.

روستای میمند در بخش مرکزی شهرستان شهرِ بابک و در دل دامنه‌های سنگی واقع شده و به‌خاطر خانه‌های دست‌کَنده در دل صخره‌ها معروف است؛ واحد‌هایی مسکونی که در سطح شیب‌دار کوه تراشیده شده‌اند و هنوز برخی از آنها محل سکونت اهالی روستا است.

این روستا یکی از کهن‌ترین سکونت‌گاه‌های انسانی شناخته‌شده در فلات ایران است؛ شواهد باستان‌شناسی همچون نقش‌برجسته‌های سنگی ۱۰ هزار ساله و ظروف سفالی ۶ هزارساله نشان می‌دهد که میمند زیستگاه بشر از دوره‌های بسیار دور بوده و بنا‌ها و سنگ‌نگاره‌های آن تا امروز باقی مانده‌اند.

میراث طبیعی و فرهنگی میمند به‌قدری ارزشمند است که در سال ۲۰۱۵ میلادی به فهرست میراث جهانی یونسکو راه یافت و پیش از آن نیز برنده جایزه بین‌المللی «ملینا مرکوری» شده است؛ جایزه‌ای برای نمونه‌های برجسته حفاظت و تقویت چشم‌انداز‌های فرهنگی جهانی است.

در این برنامه، شنوندگان با شیوه زندگی بومی مردم میمند آشنا می‌شوند؛ مردمانی که با وجود سختی‌های اقلیمی، سنت‌ها و معماری خاص خود را حفظ کرده‌اند و همچنان از خانه‌های صخره‌ای برای زندگی استفاده می‌کنند.

همچنین بخش‌هایی از خانه‌های دست‌کنده، مسجد و موزه محلی و چگونگی ساخت و کاربرد فضا‌های داخلی این واحد‌ها معرفی خواهد شد.

برنامه «روستا دوستا» همچنین ظرفیت‌های گردشگری این اثر جهانی را معرفی می‌کند؛ از معماری شگفت‌انگیز دست‌ساز گرفته تا سنت‌های بومی و تعامل انسان با طبیعت، که تصویری زنده و ملموس از زندگی چند‌هزارساله در دل سنگ را مقابل گوش شنوندگان نشان می‌دهد.

روستا دوستا شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ به تهیه کنندگی نیلوفر قاسمی و با اجرای مهدی پر تقدیم مخاطبان می‌شود.

برنامه ادبی «ادبیاتو»

برنامه ادبی «ادبیاتو» روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه به مناسبت بزرگداشت خواجوی کرمانی، شنوندگان را به سفری در زندگی، رؤیا و عاشقانه‌های یکی از شاعران برجسته قرن هشتم هجری می‌برد؛ سفری که با روایت داستانی نمادین از کودکی خواجو و بازخوانی یکی از مشهورترین منظومه‌های عاشقانه او همراه است.

در آغاز این برنامه، «ادبیاتو» به سراغ داستانی برگرفته از خواب خواجوی کرمانی می‌رود؛ خوابی که در آن، در کودکی، نوید شاعر شدن به او داده می‌شود.

این روایت نمادین، نگاهی شاعرانه به سرنوشت، الهام و جایگاه رؤیا در شکل‌گیری هویت ادبی خواجو دارد و نشان می‌دهد چگونه خیال و مکاشفه، از همان سال‌های نخست زندگی، مسیر شاعری او را ترسیم کرده‌اند.

در ادامه، برنامه به بازخوانی داستان عاشقانه «همای و همایون» می‌پردازد؛ منظومه‌ای پرآوازه که از برجسته‌ترین آثار خواجوی کرمانی به‌شمار می‌آید.

این داستان با محوریت عشق، وفاداری و رنج جدایی، تصویری لطیف و انسانی از روابط عاشقانه در ادبیات کلاسیک فارسی ارائه می‌دهد و جایگاه خواجو را در تداوم سنت داستان‌های عاشقانه ادب فارسی برجسته می‌سازد.

در این قسمت، امیرحسین مدرس با رویکردی روایت‌محور، ضمن مرور زندگی و زمانه خواجوی کرمانی، به تحلیل لایه‌های معنایی این دو روایت می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه خواب، سرنوشت و عشق در جهان فکری و ادبی این شاعر به هم گره خورده‌اند.

«ادبیاتو» در این برنامه می‌کوشد با بازخوانی داستان‌ها و عاشقانه‌های خواجوی کرمانی، مخاطب امروز را با زیبایی‌های کمتر شنیده‌شده آثار او آشنا کند و پلی میان ادبیات کلاسیک و تجربه‌های انسانی معاصر برقرار سازد.

ادبیاتو، شنبه تا چهارشنبه ۱۳:۰۰ به تهیه کنندگی مژگان فرزین و با اجرای امیرحسین مدرس تقدیم مخاطبان می‌شود.