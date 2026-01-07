پخش زنده
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: خوشبختانه امسال با همکاری سازمان برنامه و بودجه یک هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای تجهیز خوابگاهها در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مسعود حبیبی معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه که با موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی صورت گرفت، گفت: به علت نبود دسترسی به پزشک متخصص در مناطق کمتر برخوردار افزایش ظرفیت پزشکی پیشنهاد شد.
وی با اشاره به طرحی که در تابستان ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و هدف آن افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به دلیل کمبود پزشک بود، گفت: در کمیسیون پزشکی، یکی از نمایندگان اردبیل این پیشنهاد را امضا کرد. وقتی از او سوال کردم که چرا از این طرح حمایت میکند، پاسخ داد که شهر او متخصص داخلی ندارد اما آیا با افزایش ظرفیت پزشکی، در شهرهایی مانند گرمی، مشکینشهر و خلخال پزشک مستقر خواهد شد؟ آیا فارغالتحصیلان دانشگاهها تمایلی به طبابت دارند یا میخواهند ادامه تحصیل دهند؟ اما هیچگاه این مشکل با افزایش تعداد دانشجویان پزشکی رفع نخواهد شد. هر چند مجلس شورای اسلامی این مصوبه را تصویب نکرد اما شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را به تصویب رساند.
حبیبی افزود: افزایش ظرفیت ۴ سال گذشته آسیبهای فراوانی به آموزش پزشکی وارد کرده است که باید متوقف شود و متاسفانه تلاش برای ادامه این روند مشاهده میشود. در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی واقع در یک شهرستان ۵۰ هزار نفری، تنها یک بیمارستان با ۳۰۰ تخت وجود دارد، اما امسال ۱۳۰ دانشجوی پزشکی به این دانشگاه اختصاص داده شده است.
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت بیان کرد: برای تامین خوابگاه برای ۵۰ تا ۷۰ درصد این دانشجویان، به ۴.۵ همت منابع نیاز داشتیم. برای تجهیز خوابگاهها ۲.۵ همت، برای تغذیه دانشجویان خوابگاهی ۱۱۰۰ میلیارد تومان و برای دانشجویان غیرخوابگاهی ۲۵۰ میلیارد تومان در ماه هزینه لازم بود. همچنین، برای اماکن، سلامت روان، نقلیه، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و وامهای دانشجویی نیز منابع قابل توجهی مورد نیاز است. در مجموع، برای حوزههای رفاهی و فرهنگی، حداقل ۱۰ همت اعتبار لازم است.
حبیبی افزود: برای غذا ۱۱۰۰ میلیارد تومان و برای اماکن ورزشی ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه این دانشجویان است. برای ارائه تمام خدمات رفاهی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است، برای تجهیز خوابگاهها ۶۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که خوشبختانه امسال با همکاری سازمان برنامه و بودجه یک هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای تجهیز خوابگاهها در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت به مقایسه بودجههای تخصیص یافته به تعمیر و تجهیز خوابگاهها در سالهای مختلف پرداخت و گفت: در حالی که در سال ۱۴۰۱، ۵۲ میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته بود، این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۶ میلیارد تومان کاهش یافت. در سال ۱۴۰۳، ۷۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴، ۶۴ میلیارد تومان به این حوزه اختصاص یافت.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای تکمیل ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمهساخته، گفت: کل حجم اعتباری که در این مدت برای ساخت خوابگاه داده شده، ۱.۵ همت بوده است.