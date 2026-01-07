نشست بررسی مشکلات صنایع گیلان نشست بررسی مشکلات صنایع گیلان نشست بررسی مشکلات صنایع گیلان نشست بررسی مشکلات صنایع گیلان نشست بررسی مشکلات صنایع گیلان نشست بررسی مشکلات صنایع گیلان نشست بررسی مشکلات صنایع گیلان نشست بررسی مشکلات صنایع گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس صبح امروز چهارشنبه در نشست با مدیران واحد‌های صنعتی استان، هدف از این جلسات را بررسی مدون مشکلات و ارائه راهکار‌های عملی اعلام کرد و افزود: نشست‌های هماهنگی؛ ارتباط میان مدیران و واحد‌های صنعتی را تسهیل و روند حل مسائل را تسریع می‌کند.

وی تصریح کرد: برخی موضوعات مرتبط با مالیات، مخابرات و تأمین اجتماعی بررسی و تصمیمات لازم برای تسهیل فعالیت واحد‌ها اتخاذ شد.

استاندار گیلان ادامه داد: چالش‌های تولید شامل تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش، هزینه‌های انرژی و مشکلات زیرساختی است و دولت با برگزاری جلسات ستاد تسهیل، برای رفع این موانع اقدام می‌کند.

هادی حق‌شناس همچنین بر حمایت از سرمایه‌گذاری واقعی و مقابله با سوداگری تأکید کرد و گفت: هر سرمایه‌گذاری که به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.