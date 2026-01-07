پخش زنده
استاندار گیلان بر ضرورت حمایت از تولید و بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه فعالیت تأکید کرد و گفت: با نشستهای مستمر با صنعتگران، بخش زیادی از موانع واحدهای تولیدی شناسایی و روند رفع آنها در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس صبح امروز چهارشنبه در نشست با مدیران واحدهای صنعتی استان، هدف از این جلسات را بررسی مدون مشکلات و ارائه راهکارهای عملی اعلام کرد و افزود: نشستهای هماهنگی؛ ارتباط میان مدیران و واحدهای صنعتی را تسهیل و روند حل مسائل را تسریع میکند.
وی تصریح کرد: برخی موضوعات مرتبط با مالیات، مخابرات و تأمین اجتماعی بررسی و تصمیمات لازم برای تسهیل فعالیت واحدها اتخاذ شد.
استاندار گیلان ادامه داد: چالشهای تولید شامل تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش، هزینههای انرژی و مشکلات زیرساختی است و دولت با برگزاری جلسات ستاد تسهیل، برای رفع این موانع اقدام میکند.
هادی حقشناس همچنین بر حمایت از سرمایهگذاری واقعی و مقابله با سوداگری تأکید کرد و گفت: هر سرمایهگذاری که به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.