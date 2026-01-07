اطاعت و حمایت از رهبر، دو رکن اساسی در حفظ ثبات و پیشرفت جامعه اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ ریحانه سلامی دختر سردار شهید حسین سلامی در همایش رهروان حضرت زینب (س) درجمع بیش از ۳۰۰ نفر از بانوان خیر و فعال اجتماعی اصفهان، با بیان اینکه گفتمان الگوی سوم زن مسلمان با تأسی از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) راهبرد اصلی ما علیه الگو‌های رسانه‌ای غرب است، گفت: همسران شهدا، سرمایه واقعی جامعه و طلایه‌داران صبر و استقامت برای مدیریت پایدار خانواده در شرایط بحرانی هستند.

وی افزود: زن تراز در افق پیشرو نه یک شعار و تصویر انتزاعی بلکه ثمره مسیری هدفمند، زنده و تکاملی است که ریشه در فرهنگ انقلاب اسلامی دارد و این مسیر تعالی از خانواده آغاز می‌شود و در بطن جامعه بالنده و در نهایت تا عرصه جهانی تمدن سازی و تاریخ سازی امتداد می‌یابد.

دختر سردار شهید سلامی ادامه داد: وظیفه زن مسلمان ایرانی از انسان سازی در نهاد خانواده آغاز می‌شود، یعنی کارگاه اصلی تربیت و توانمند سازی که پیروی از ولایت هم درس بزرگ این خانواده است.

وی درخصوص صحبت ترامپ هم گفت: ما کمک ترامپ ملعون را آنجایی دیدیم که به خاک کشورمان تجاوز کرد و هموطنانمان حتی کودک و زن را مورد اصابت قرارداد و بسیاری شهید و مجروح شدند، باید بداند ما مردم بصیر و همیشه در صحنه ما در مقابل توطئه‌های دشمنان مثل همیشه سرافراز ایستاده‌اند.

وی افزود: تاریخ گواه است که ملت فهیم جمهوری اسلامی ایران با توکل برخدا و با پیروی از رهبر معظم انقلاب، از همه بحران‌ها عبور کرده و می‌کنندو ایرانمان را قوی از گذشته می‌سازیم.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان هم در این همایش با بیان اینکه بانوان اصفهان در امور خیر همواره زبانزد بوده‌اند، گفت: این بانوان در این همایش برای تکمیل صحن عقیله بنی هاشم در کربلای معلی که در مرحله کاشی کاری است هم مشارکتشان را نشان دادند.

جعفر عسکری افزود:هدف از این توسعه و بازسازی رفاه حال زائران عتبات عالیات و اسکان دست کم ۱۰۰ هزار نفر در این صحن ۱۶۸ هزار مترمربعی است.