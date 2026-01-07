پخش زنده
یک دستگاه کولتیواتور تیلر بدون مجوز در بازرسی از یک اتوبوس، در شهرستان خرمبید کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی خرمبید گفت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید جنتیفر این شهرستان هنگام کنترل جادههای اصلی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ عبدالرضا زارع بیان کرد: در بازرسی از قسمت بار این اتوبوس یک دستگاه کولتیواتور تیلر خارجی کشف شد.
او گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند و یک نفر به مرجع قضایی معرفی شد.