نحوه برگزاری امتحانات پایانترم نیمسال اول در دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ بنا بر تصمیم شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان به اطلاع میرساند: امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان در رشتههای غیرپزشکی از روز شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴ به صورت مجازی و از طریق سامانه وادانا برگزار خواهد شد.
شروع امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان از روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ میباشد و امتحانات روزهای ۱۸ - ۱۷ - ۱۶ دی ماه به روزهای ۱۰-۹-۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ در همان ساعت قبلی اعلام شده منتقل میگردد.
جزئیات فنی، نحوه ورود به سامانه و توصیههای لازم جهت حضور در امتحان، بهزودی از طریق اطلاعیههای تکمیلی منتشر خواهد شد.