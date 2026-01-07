به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان از عملکرد برخی دستگاه‌ها در حوزه سیاست‌های جمعیتی انتقاد کرد و تشکیل قرارگاه ماهانه ویژه این موضوع در دستگاه‌های اجرایی را خواستار شد.

مهدی جمالی نژاد در هجدهمین ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان اصفهان با تأکید بر ضرورت اجرای عملی برنامه‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: نتایج اقدامات این حوزه هنوز محقق نشده است و در صورت گذر از بحران جمعیت، پیری جمعیت قابل جبران نیست.

وی برنامه‌های حمایتی از خانواده را در دو محور پیشگیرانه و مداخله‌ای-ترمیمی دانست و افزود: در بخش پیشگیرانه، جامعه هدف، زوج‌های جوان، خانواده‌ها و افراد در آستانه ازدواج هستند و اقداماتی مانند آموزش مهارت‌های زندگی، مشاوره و کارگاه‌های ارتباطی مورد توجه است؛ و در بخش مداخله‌ای نیز خانواده‌های دارای آسیب‌های اجتماعی، اختلافات شدید یا در معرض طلاق، با مداخله‌های تخصصی روانشناسی، حقوقی و حمایت‌های معیشتی باید پشتیبانی شوند.

استاندار اصفهان بر لزوم جذب مشارکت همه بخش‌ها از جمله دستگاه‌های دولتی، ستاد اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیران در حوزه جوانی جمعیت تأکید کردو از مسئولان همه دستگاه‌ها خواست تا با اراده‌ای قوی، موضوع حمایت از خانواده و جوانان را در اولویت کاری خود قرار دهند و روزانه این مهم را پیگیری کنند.