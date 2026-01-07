پخش زنده
تشکیل قرارگاه ماهانه بررسی حوزه جوانی جمعیت در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان از عملکرد برخی دستگاهها در حوزه سیاستهای جمعیتی انتقاد کرد و تشکیل قرارگاه ماهانه ویژه این موضوع در دستگاههای اجرایی را خواستار شد.
مهدی جمالی نژاد در هجدهمین ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان اصفهان با تأکید بر ضرورت اجرای عملی برنامههای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: نتایج اقدامات این حوزه هنوز محقق نشده است و در صورت گذر از بحران جمعیت، پیری جمعیت قابل جبران نیست.
وی برنامههای حمایتی از خانواده را در دو محور پیشگیرانه و مداخلهای-ترمیمی دانست و افزود: در بخش پیشگیرانه، جامعه هدف، زوجهای جوان، خانوادهها و افراد در آستانه ازدواج هستند و اقداماتی مانند آموزش مهارتهای زندگی، مشاوره و کارگاههای ارتباطی مورد توجه است؛ و در بخش مداخلهای نیز خانوادههای دارای آسیبهای اجتماعی، اختلافات شدید یا در معرض طلاق، با مداخلههای تخصصی روانشناسی، حقوقی و حمایتهای معیشتی باید پشتیبانی شوند.
استاندار اصفهان بر لزوم جذب مشارکت همه بخشها از جمله دستگاههای دولتی، ستاد اجرایی، سازمانهای مردمنهاد و خیران در حوزه جوانی جمعیت تأکید کردو از مسئولان همه دستگاهها خواست تا با ارادهای قوی، موضوع حمایت از خانواده و جوانان را در اولویت کاری خود قرار دهند و روزانه این مهم را پیگیری کنند.