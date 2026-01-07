پخش زنده
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا، از صرفه اقتصادی قابل توجه نیروگاههای تجدیدپذیر، رشد شتابان ظرفیت منصوبه و نزدیک شدن ایران به مرز ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت برق سبز با تاکید بر نیروگاه خورشیدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مهدی حسینی» در نخستین رویداد تخصصی «بازار کربن و آثار آن بر توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر» که با همت انجمنهای انرژیهای تجدیدپذیر و با همکاری ساتبا در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، با اشاره به ساختار اقتصادی طرحهای تجدیدپذیر گفت: هزینه احداث نیروگاههای خورشیدی با درنظر گرفتن همه مؤلفهها از جمله خطوط، پست و اتصال به شبکه، بهطور متوسط حدود ۴۰۰ دلار به ازای هر کیلووات بوده و در این نوع نیروگاهها اساساً هزینه سوخت وجود ندارد و به همین دلیل ارزانترین برق تولیدی در دنیا محسوب میشوند.
وی افزود: بر همین اساس، در محاسبات اقتصادی و از نگاه بنگاه انرژی، نیروگاههای تجدیدپذیر در طول عمر پروژه حدود ۱۲ برابر ارزانتر از نیروگاههای فسیلی هستند و اگر هزینههای زیستمحیطی و اکسترنالیتیهایی مانند آلودگی هوا لحاظ شود، این نسبت حتی میتواند به ۱۵ برابر برسد؛ موضوعی که توجیهپذیری سیاستهای دولت در توسعه برق سبز را بهخوبی نشان میدهد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی ساتبا با اشاره به آخرین آمار ظرفیتهای منصوبه تجدیدپذیر اظهار کرد: ظرفیت اسمی نیروگاههای تجدیدپذیر کشور اکنون از مرز ۳۴۰۰ مگاوات عبور کرده و برخی شرکتهای فعال در این حوزه روزانه تا ۳ مگاوات نیروگاه جدید نصب میکنند. به گفته وی، روند توسعه تجدیدپذیرها در ماههای اخیر شتابی تاریخی به خود گرفته است.
حسینی با مرور روند تاریخی توسعه این صنعت در کشور گفت: آغاز طرحهای بادی در اوایل دهه ۱۳۹۰، توسعه خورشیدی از سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و جهش قابل توجه ظرفیت در سالهای اخیر نشان میدهد این صنعت در مسیر تحقق اهداف خود قرار گرفته و با رشد ۱۵۷ درصدی از ظرفیت ۱۲۳۰ مگاوات در آذرماه سال گذشته به ۳۱۶۵ مگاوات در آذر امسال رسیده است.
وی با بیان اینکه هدفگذاری ساتبا رسیدن به ۵ هزار مگاوات ظرفیت تجمیعی تا پایان امسال است، تصریح کرد: در صورت تداوم تزریق منابع مالی، حتی دستیابی به اعداد بالاتر و ورود به ظرفیتهای پنجرقمی دور از دسترس نخواهد بود، بهویژه با آغاز اجرای مزرعههای خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی و بالاتر.
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا همچنین به مدلهای سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار مگاوات مجوز احداث برای متقاضیان صادر شده که نشاندهنده اعتماد بالای سرمایهگذاران به مدلهای طراحیشده در ساتبا است. این طرحها شامل طرحهای صندوق توسعه ملی و طرحهای بخش خصوصی هستند که با وجود برخی چالشها از جمله تخصیص ارز، روند مناسبی را طی میکنند.
حسینی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بر اساس قانون مذکور، کشور باید به ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و تولید ۲۱ میلیارد کیلوواتساعت برق سبز برسد و این حکم از جمله احکام برنامهای است که امکان تحقق کامل آن وجود دارد.
وی در ادامه به نقش بازار برق سبز پرداخت و گفت: بورس سبز به موفقترین مدل فروش برق تجدیدپذیر تبدیل شده و تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان معامله برق در این بازار انجام شده است؛ این بازار امکان فروش نقدی برق، کاهش ریسک طرحها و افزایش جذابیت سرمایهگذاری را برای نیروگاهها فراهم کرده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی ساتبا با اشاره به توسعه نیروگاههای پشتبامی افزود: در حوزه سامانههای ۵ و ۱۰ کیلوواتی، بیش از ۱۵ هزار نیروگاه ثبتنام شده و نزدیک به ۳۰۰۰ نیروگاه از طریق پلتفرمهای اینترنتی در حال ثبت نام و اجراست؛ هدفگذاری شورای اقتصاد نیز احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی پشتبامی در سراسر کشور است.
وی با اشاره به اثرات کلان این توسعه تصریح کرد: با ظرفیت فعلی نیروگاههای تجدیدپذیر، حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب صرفهجویی سوخت در طول عمر طرحها محقق میشود و افزایش چندبرابری این ظرفیت میتواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی کشور ایفا کند.