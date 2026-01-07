وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح بزرگ نهضت ملی مسکن که از حدود هفت سال قبل آغاز شده در حال تکمیل است و در تلاشیم تا پایان سال ۷۰ هزار واحد دیگر نیز تکمیل و تحویل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرزانه صادق در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: با وجود همه مشکلات در تلاشیم تا تکمیل و تحویل این واحدها، با انجام آماده سازی‌ها و خدمات لازم صورت پذیرد.

وی بیان‌داشت: بخش اعظم تکمیل این واحد‌ها در مناطقی است که زمین‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و با انجام تهاتر این مهم را ممکن می‌سازیم.

صادق ادامه‌داد: در خصوص ثبت نام جدید نهضت ملی مسکن، بررسی‌هایی در وزارت راه و شهرسازی داشتیم و به استانداران نیز ابلاغ کردیم تا در شهر‌هایی که اکثراً کوچک و متوسط هستند، بعضاً زمین‌های آماده واگذاری به مردم وجود داشته و تقاضای لازم نیز موجود است؛ در این راستا در حال تسهیل امور برای تقدیم زمین به مردم هستیم.

این عضو کابینه دولت چهاردهم همچنین در خصوص کاهش مشکلات ترانزیتی کشور، خاطرنشان کرد: در همین زمینه طی روز‌های گذشته جلسات «باک پُر» و «کارنه‌تیر» که مشمول ترانزیت می‌شود را برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه در این زمینه باید هماهنگی‌های لازم با طرف مقابل نیز انجام شود، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به همراه وزارت امور خارجه در تلاش برای حل مشکلات است.