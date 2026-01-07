به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بشیر جعفری گفت: با راه اندازی این صندوق‌ها که از اشتغالزایی زنان روستایی حمایت می‌کنند، تعداد صندوق‌های زنان روستایی در روستا‌های استان به ۷۰ صندوق خواهد رسید.

وی ظهار کرد: تأسیس این صندوق‌های خرد زنان روستایی از تبریز آغاز شده تا با یک شروع قوی، زمینه راه‌اندازی این صندوق‌ها در سایر شهرستان‌های استان نیز فراهم شود.

جعفری با بیان اینکه هفته آینده صندوق زنان روستایی استان ایجاد خواهد شد افزود: صندوق‌های زنان شهرستان‌های تبریز، شبستر و عجب‌شیر در گام نخست به صندوق زنان استان متصل می‌شوند و این صندوق‌ها نیز به صندوق‌های خرد روستایی پیوند خواهند خورد تا بتوان از ظرفیت بالای اشتغال‌زایی بانوان در روستا‌ها بهره گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور گفت: تولید باید در بستر روستا‌ها انجام شود و برای این هدف، به افرادی نیاز داریم که علاوه بر تحصیلات، دانش و تجربه عملی داشته باشند و بتوانند میزان تولید در واحد سطح را افزایش دهند.

مدیرعامل صندوق توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ نفر از طریق صندوق‌های خرد زنان روستایی استان به اشتغال پایدار دست یافته‌اند، اما ایجاد شغل بدون بازاریابی مؤثر به موفقیت منجر نخواهد شد.

جعفری با اشاره به ظرفیت بانوان در حوزه تولید پوشاک گفت: می‌توان با استفاده از توان طراحان مجرب و آموزش بانوان، لباس مورد نیاز کشور را در داخل استان تولید کرد. تجربه موفق صندوق‌های خرد زنان در کشور‌هایی مانند بنگلادش نشان می‌دهد که با همین مدل، حتی تولید پوشاک برای بازار اروپا نیز امکان‌پذیر شده است.

وی افزود: اگر بتوانیم روستا‌ها را به‌عنوان پایگاه اصلی تولید و اشتغال موفق کنیم، می‌توانیم از شرایط فعلی اقتصاد و آزادسازی نرخ ارز، به‌عنوان یک نقطه عطف، به‌درستی عبور کنیم.

مدیرعامل صندوق توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی از انعقاد تفاهم‌نامه با پست بانک خبر داد و خاطرنشان کرد: براساس این تفاهم‌نامه، وام‌های اولیه مورد نیاز متقاضیان ایجاد کسب و کار از سوی پست بانک پرداخت می‌شود. این تسهیلات جدا از وام‌های صندوق است و پس از تأسیس و راه‌اندازی صندوق‌ها، وام‌های صندوق با نرخ چهار درصد به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به تحولات اجتماعی سال‌های اخیر در روستا‌ها اظهار کرد: در بعد جامعه شناسی، گسست‌هایی در ساختار اجتماعی روستا‌ها شکل گرفته که یکی از راهکار‌های مؤثر برای ترمیم این گسست‌ها، راه‌اندازی صندوق‌های خرد به‌ویژه صندوق‌های زنان روستایی است.

رسول خدابخش افزود: ایجاد و تقویت این صندوق‌ها ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، موجب افزایش همگرایی، مشارکت اجتماعی و انسجام در جامعه روستایی می‌شود و نقش مهمی در بازسازی سرمایه اجتماعی روستا‌ها دارد.

وی راه‌اندازی صندوق‌های خرد را یکی از ابزار‌های مؤثر در کنترل مهاجرت روستایی دانست و افزود: توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در روستاها، از مهاجرت بی‌رویه به شهر‌ها جلوگیری می‌کند و زمینه ماندگاری جمعیت در روستا‌ها را فراهم می‌سازد.