قیمت گذاری ۶۰ میلیون تومانی گواهی اسقاط خودروهای سنگین
رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایی مراکز اسقاط کشور گفت: قیمت هر گواهی اسقاط برای خودروهای سنگین ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
آقای حسن کریمیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما
درباره قیمت گواهیهای اسقاط خودروهای فرسوده افزود: خودروهای سواری به صورت میانگین دارای سه گواهی اسقاط هستند که قیمت هر گواهی ۳۵ میلیون تومان است که در مجموع یکصد و ۵ میلیون تومان ارزش یک خودروی فرسوده است و اگر شخصی خودروی فرسوده اش را در اختیار مراکز اسقاط قرار دهد ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان توسط مراکز اسقاط خریداری میشود و ۵ میلیون تومان باقیمانده صرف هزینههای اسقاط میشود.
وی با اشاره به زمان دوماهه صدور گواهی اسقاط و همچنین پرداخت ۶ ماهه اعتباری قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان و واردکنندگان خودرو گفت: با توجه به زمان طولانی ۸ ماهه از زمان صدور تا دریافت وجه گواهیهای اسقاط، به دلیل کاهش ارزش ریالی، بخش خصوصی تمایل زیادی به اسقاط خودروهای فرسوده پیدا نمیکند.
رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایی مراکز اسقاط کشور با اشاره به اینکه قیمت هر گواهی اسقاط برای خودروهای سنگین ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، افزود: یک خودروی کشنده برابر قانون و آئین نامههای مصوب مجلس شوری اسلامی و بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، ۲۰ گواهی اسقاط تولید میکند که با احتساب هر گواهی ۶۰ میلیون تومان، یک میلیارد و دویست میلیون تومان مبلغ گواهی هاست، اما بخش خصوصی برای خرید خودروی کشنده فرسوده در بازار باید دو برابر این مبلغ پرداخت کند که مقرون به صرفه نیست به همین دلیل اسقاط خودروهای سنگین فرسوده متوقف شده است و صاحبان این کشندهها تمایلی برای اسقاط ندارند.
کریمیان همچنین درباره روند کند اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده اظهار داشت: مشکلات در اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده بسیار بیشتر از خودروهای فرسوده است، زیرا صاحبان موتورسیکلتهای فرسوده از پایینترین قشر جامعه هستند و معیشت زندگی را از کار با موتورسیکلتها میگذرانند، صاحب موتورسیکلت فرسوده، چطور میتواند موتوری که منبع درآمدش هست را به قیمت ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به مراکز اسقاط واگذار کند و بتواند موتورسیکلت نو دریافت کند.
وی افزود: صاحب موتورسیکلت فرسوده حتی اگر از تسهیلات یکصد و پنجاه میلیونی هم استفاده کند و ارزش خرید موتورسیکلت فرسوده اش هم به این مبلغ اضافه شود بازهم نمیتواند یک دستگاه موتورسیکلت نو خریداری کند از طرفی پرداخت اقساط تسهیلات هم برای راکب موتورسیکلت فرسوده میسر نیست به همین دلیل طرح جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده با نو قطعا طرح موفقیت آمیزی نخواهد بود مگر اینکه دولت با ارائه مشوقهای مناسب، انگیزه لازم برای اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده را برای راکبان ایجاد کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن کافرمایی مراکز اسقاط کشور افزود: مراکز اسقاط خودروهای فرسوده با اعتبارات و نقدینگی که در اختیار دارند میتوانند سالانه یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده اسقاط و از ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور خارج کنند، اما به نظر میرسد قانون پیش بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده، قوی نیست.
کریمیان گفت: با توجه به اینکه مراکز اسقاط با از رده خارج کرده یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده، گواهی اسقاط تولید میکند، اما مسئلهای که بوجود میآید محل مصرف این گواهی هاست که باید محل مصرفی چه در میان خودروسازان یا واردکنندگان خودرو و یا محل دیگری برای آنها ایجاد شود یا دولت با خریداری گواهیهای مازاد مراکز اسقاط زمینه خروج بیشتر خودروهای فرسوده را فراهم کند.
وی با اشاره به مصرف بیش از حد معمول سوخت خودروهای فرسوده افزود: با افزایش قیمت بنزین نمیتوان معضل مصرف سوخت را حل کرد زیرا بازهم خودروهای فرسوده در حال تردد هستند خودروهایی که سه تا ۴ برابر استاندارد جهانی، سوخت مصرف میکنند؛ راه حل موجود خارج کردن بیش از پیش خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور است.
رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمائی مراکز اسقاط کشور در ادامه بیان داشت: در سراسر دنیا استاندارد مصرف سوخت یک خودروی معمولی در پیمایش ۱۰۰ کیلومتر برابر با ۴ لیتر بنزین است، اما در ایران مصرف بنزین از ۱۲ تا ۱۵ لیتر تخمین زده میشود؛ مجلس شورای اسلامی میبایست به عنوان قانونگذار در این زمینه ورود کند و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی که به تازگی ایجاد شده میتواند با اختصاص بخشی از واردات ۸ میلیارد دلاری بنزین به کشور برای اسقاط خودروهای فرسوده، هم زمینه خروج خودروهای فرسوده را هموار سازد و همچنین مصرف بنزین را کاهش دهد.