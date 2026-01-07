معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی جست‌و‌جو و نجات دریایی و توان نیرو‌های متخصص و آموزش‌دیده، از ابتدای امسال تا کنون ۶۱۱ نفر با همکاری دستگاه‌های همکار، از خطر مرگ حتمی نجات یافته‌اند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، علی اکبر مرزبان در حاشیه رزمایش جست‌و‌جو و نجات دریایی در ساحل بوشهر با اشاره به برگزاری رزمایش جست‌و‌جو و نجات دریایی در مقیاس بزرگ، اظهار کرد: برگزاری این رزمایش‌ها با هدف افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول در مواجهه با شرایط اضطراری و بحران‌های دریایی و همچنین شناسایی و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی، مسئولیت اصلی عملیات جست‌و‌جو و نجات دریایی بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است، اما تحقق یک عملیات موفق و مؤثر، مستلزم هماهنگی، تعامل و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های کشوری، لشکری، نظامی و امنیتی است که خوشبختانه این هماهنگی در این رزمایش به‌خوبی محقق شده است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور با تأکید بر اهمیت حفظ جان دریانوردان و سرنشینان شناور‌ها تصریح کرد: در عملیات‌های جست‌و‌جو و نجات، بدون توجه به نوع شناور اعم از تجاری، صیادی، مسافری یا تفریحی و بدون در نظر گرفتن سایر مسائل، اولویت نخست سازمان بنادر و دریانوردی، نجات جان انسان‌هاست.

مرزبان عنوان کرد: با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی جست‌و‌جو و نجات دریایی و توان نیرو‌های متخصص و آموزش‌دیده، در سال گذشته بیش از یک‌هزار و دویست نفر و از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۱۱ نفر با همکاری دستگاه‌های همکار، از خطر مرگ حتمی نجات یافته‌اند.

وی با اشاره به برگزاری مستمر رزمایش‌های جست‌و‌جو و نجات دریایی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در قالب کمیته ملی حمل‌ونقل دریایی با مشارکت ۱۴ تا ۱۵ نهاد مرتبط، به‌صورت منظم در سطح استان‌ها رزمایش‌های عملیاتی برگزار می‌کند و رزمایش‌های بزرگ‌مقیاس نیز به‌طور معمول پیش از آغاز طرح سفر‌های نوروزی اجرا می‌شود تا آمادگی کامل برای تأمین ایمنی سفر‌های دریایی هم‌وطنان فراهم شود.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور تأکید کرد: هدف نهایی از برگزاری این رزمایش‌ها، ارتقای سطح ایمنی دریانوردی، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها و فراهم‌سازی بستر ایمن برای فعالیت‌ها و سفر‌های دریایی در کشور است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور نیز با اشاره به برگزاری رزمایش جست‌و‌جو و نجات دریایی در استان بوشهر اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری یک رزمایش منسجم و موفق با تعامل و همکاری بسیار مطلوب میان دستگاه‌های همکار در قالب طرح ملی جست‌و‌جو و نجات دریایی جمهوری اسلامی ایران بودیم که به همت سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

محمد کبادی افزود: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای کمیته جست‌و‌جو و نجات دریایی، نقش‌آفرینی مؤثری در بخش ساحلی، اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان حوادث دریایی و پشتیبانی امدادی از افراد منتقل‌شده به ساحل ایفا می‌کند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور عنوان کرد: در سطح کشور ۲۱ پایگاه امداد و نجات ساحلی فعال است که خدمات تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر را در سواحل کشور ارائه می‌دهند و این پایگاه‌ها در تمامی رزمایش‌ها و برنامه‌های مشترک حضوری فعال دارند.

کبادی با تأکید بر آمادگی کامل این جمعیت، یادآور شد: در هر نقطه‌ای از کشور که هم‌وطنان عزیز نیازمند خدمات شبکه امداد و نجات باشند، جمعیت هلال احمر با تمام توان لجستیکی، منابع انسانی و تجهیزات موجود در خدمت مردم خواهد بود.

وی با اشاره به ارتقای توان تجهیزاتی هلال احمر در سال جاری گفت: با حمایت دولت محترم، اعتبارات مناسبی برای تجهیز انبار‌های امدادی اختصاص یافت و تجهیزات فنی و تخصصی امداد و نجات به‌صورت مطلوب تأمین شد.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور افزود: امسال همچنین ناوگان پهپادی و گروه‌های تخصصی جست‌و‌جو با پهپاد در سطح کشور راه‌اندازی شده و نیرو‌های عملیاتی در حال آموزش و ارائه خدمات هستند که این اقدام نقش مؤثری در افزایش سرعت ارزیابی، تسریع عملیات جست‌و‌جو و ارتقای کیفیت خدمات امدادی خواهد داشت.